Verkeerscontroles Bonaire: 17 bekeuringen uitgedeeld

KRALENDIJK – Op woensdag 19 april werden er in de middaguren op de Kaya Internashonal geplande verkeerscontroles gehouden in verband met de verkeersveiligheid. Tijdens deze controle werden in totaal 48 motorvoertuigen gecontroleerd en werden er 17 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende overtredingen.

Er werden 6 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden zonder autogordel, 4 voor het rijden zonder geldige verzekering, 4 voor bellen tijdens het rijden, 1 voor rijden zonder geldig rijbewijs, 1 voor het rijden zonder helm en 1 voor het niet gebruiken van een kinderzitje.

De politie op Bonaire blijft regelmatige verkeerscontroles uitvoeren om de verkeersveiligheid te waarborgen. Het niet naleven van de verkeersregels kan dus leiden tot een boete. De hoogte van de boete voor de genoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.