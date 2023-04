Vacature Social Media Content Creator Bonaire

NDF Holding is per 1 juni a.s. op zoek naar een fulltime: Social Media Content Creator

Onder de NDF Holding valt Delta Security, Bagel & Bloom en The Academy. Als social media content creator ben je verantwoordelijk voor alle social mediakanalen van alle bedrijven binnen de holding. Je bent zoveel mogelijk onderweg om foto’s en video’s te schieten.

Taken:

Content creëren voor de diverse bedrijven binnen de holding

Social media bijhouden via de content calender

Assisteren van marketingmanager wanneer nodig

Website voorzien van nieuwe content

SEO waardig bloggen

Nieuwsbrieven schrijven in samenwerking met de marketing manager

Meedenken in marketing strategie

Opleidingen en ervaringen:

MBO-4 werkniveau en- denkniveau

Aantoonbare ervaring in soortgelijke functie

Verbaal en schriftelijk sterk in Nederlands, Engels en Spaans, Papiamentu is een pre

Goede kennis van social media

Basiskennis Adobeprogramma’s

Jij bent:

Creatief

Commercieel

Flexibel

Georganiseerd

Wat bieden wij?

Een passend salaris, gebaseerd op je kennis en ervaring.

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingen en/of cursussen via onzeAcademy, korting op de sportschool, yoga en kinderdagopvang, 50% vergoedingvan de IND kosten en een gratis lunch per week.

Begeleiding voor de verhuizing naar Bonaire.

Reiskosten (in de vorm van vergoeding van je vliegticket) en tijdelijke huisvestingzodat je rustig op zoek kunt naar een permanent huis.

Begeleiding in het settelen op ons eiland.

Heb je interesse?

Stuur jouw cv dan naar [email protected] of voor informatie bel ons naar +599 717-1877.