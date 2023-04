Bezoek het schip Arctic Sunrise van Greenpeace op Bonaire

KRALENDIJK – Eén van de bekendste schepen van de internationale milieuorganisatie Greenpeace, de Arctic Sunrise, is gisteren aangekomen op Bonaire. Tijdens het verblijf op Bonaire kunnen belangstellenden een gratis rondleiding krijgen op het schip. Bonaire.nu mocht vandaag al een kijkje nemen aan boord.

De ijsbreker Arctic Sunrise werd in 1975 (toen nog Polarbjørn) te water gelaten en werd eerst gebruikt voor de zeehondenjacht. In 1995 kwam het schip te koop en Greenpeace heeft toen besloten om haar te kopen en om te bouwen tot actieschip. Bij een actie van Greenpeace tegen olieboringen in het Noordpoolgebied in 2013, werd de Arctic Sunrise door de Russische autoriteiten in beslag genomen. Het schip lag daarna bijna een jaar aan de ketting in de haven van Moermansk in Rusland. Nadat het schip werd teruggeven aan Greenpeace bleek het zwaar beschadigd te zijn.

Rondleiding

Tijdens de rondleiding over de Arctic Sunrise loop je over de boeg van het schip. Doordat de ijsbreker de vorm heeft van een ei blijft de boeg tijdens het varen niet droog. Ook mag je een kijkje nemen op de brug van het schip. Een groot gedeelte van de brug is vernieuwd omdat hier veel schade was aangericht in de tijd dat het schip aan de ketting lag in Rusland. Je krijgt op de brug onder andere uitleg over de navigatie apparatuur aan boord. Op het dek van het schip bevinden zich ook vier kleinere boten, waaronder twee jet boats. Deze laatste worden ingezet wanneer er bijvoorbeeld duikers voor onderzoek onder water zijn. Ook zijn er een grotere propellerboot en een opblaasbare boot aanwezig. De opblaasboot wordt gebruikt om aan land te gaan op plekken waar geen haven is, zoals op Antarctica.

Tijdens de rondleiding is er ook ruimte om vragen te stellen over de acties en het onderzoek waar de Arctic Sunrise voor wordt ingezet. Momenteel zijn er veertien nationaliteiten aan boord van het schip. Zo zijn er nu onder andere mensen uit Mexico, Argentinië, Uruguay, Oekraïne, Spanje, Frankrijk en Curaçao aan boord. Het personeel is ongeveer drie maanden per keer aan boord. Daarna hebben ze een even zo lange periode vrij.

Kaarten

Belangstellenden hebben de mogelijkheid om gratis de Arctic Sunrise te bezoeken. Rondleidingen worden gegeven op zaterdag 22 april en op donderdag 27 april van 10:00 tot 18:00 uur. Kaarten zijn niet nodig, je kunt je op eerder genoemde data/tijden melden bij het havenkantoor bij de Noordpier in het centrum van Kralendijk. In kleine groepen worden belangstellenden rondgeleid omdat er maximaal dertig mensen aan boord mogen zijn. Naast de rondleidingen zijn er ook activiteiten voor kinderen en een fototentoonstelling tijdens de open dagen.

De Arctic Sunrise vertrekt op 27 april weer van Bonaire en vervolgt haar reis dan naar Mexico. Daar zal het schip onderzoek doen naar koraalriffen.