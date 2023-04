Dee Pedersen erkend als eerste winnaar van het Bonaire Friends Program

KRALENDIJK – Dee Pedersen is de eerste winnaar van het kortgeleden gestarte Bonaire Friends Program. Tourism Corporation Bonaire zegt voor Pedersen te hebben gekozen omdat haar manier van werken een aanzienlijke impact heeft gehad op bezoekers van Bonaire.

Het Bonaire Friends Program moedigt bezoekers aan om positieve verhalen over hun ervaringen en vriendschappen met de lokale bevolking op het eiland te delen. Het doel van het programma is om de uitstekende service die de mensen in de toeristenindustrie bieden aan bezoekers te benadrukken en hen te bedanken voor hun harde werk.

Dee Pedersen, samen met haar man Ulf, is eigenaar en exploitant van de Woodwind snorkelexcursies bij Klein Bonaire. Dee biedt al 15 jaar deze excursies aan. Haar passie voor Bonaire is volgens TCB aanstekelijk en haar kennis van de geschiedenis en ecologie van het eiland is opmerkelijk.

Dee Pedersen werd genomineerd door Tom Darrow, die al lange tijd ambassadeur van Bonaire is, voor haar uitstekende bijdrage aan de toeristenindustrie op het eiland. Tom Darrow vertelt het volgende over zijn ervaring: “Dee is de beste ambassadeur voor Bonaire die we op het eiland hebben ontmoet. Haar passie voor Bonaire is inspirerend. Ze verwelkomt iedereen op de Woodwind en zorgt er meteen voor dat gasten zich familie van Bonaire voelen. Dee let op veiligheid en comfort en zorgt ervoor dat de ervaring hun verwachtingen overtreft. De Woodwind is DE BESTE excursie die we ooit hebben meegemaakt, en we hebben 44 Caribische eilanden en veel Europese landen bezocht.”

Herinneringen

Dee’s uitzonderlijke service heeft bijgedragen aan het creëren van blijvende herinneringen voor haar gasten. Zoals Tom Darrow het heeft gezegd: “Deze service die Dee biedt, leidt tot levenslange herinneringen die ervoor zorgen dat we allemaal steeds weer terugkomen naar Bonaire.”

Tourism Corporation Bonaire zegt trots te zijn op Dee’s bijdrage aan de toeristenindustrie en heeft haar daarom gekozen als eerste winnaar is van het Bonaire Friend Program.