Contactcentrum OLB officieel geopend 

KRALENDIJK – Op dinsdag vond de officiële opening plaats van het Contactcentrum van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Het Contactcentrum is gevestigd aan de Kaya Industria Pariba 28.

Tijdens de bijeenkomst vertelden onder andere Coryse Barendregt, directeur B&O, gedeputeerde Hennyson Thielman, waarnemend Gezaghebber Nolly Oleana en projectleider John Soliano iets over het werk dat vooraf ging aan de opening van het centrum.

“Toen we in 2019 aantraden als bestuurscollege, waren er veel klachten over de dienstverlening van de overheid. Zo was een veel gehoorde klacht dat burgers naar verschillende plaatsen om een zaak af te handelen. We hebben nagedacht over een manier om op een betere manier informatie te verstrekken aan de gemeenschap. Sinds vorig jaar kunnen mensen al veel zaken online bekijken en online formulieren invullen. Het idee ontstond om een centrale lokatie te hebben, waar alle verzoeken van burgers afgehandeld kunnen worden”, aldus gedeputeerde Hennyson Thielman.

Servicecentrum

Tevens werd de introductie van het eerste klantenservicecentrum aangekondigd, dat binnenkort gevestigd zal worden in het voormalige Ambachtsschoolgebouw in Playa Pariba.