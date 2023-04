Clean-up dive Dive Friends wordt Beach clean-up

KRALENDIJK – De geplande “Earth Day special” kwartaalduik van Dive Friends Bonaire op 22 april is afgelast vanwege de koraalziekte die momenteel onze riffen treft. In plaats daarvan heeft de organisatie besloten om het evenement om te zetten in een strandschoonmaak.

De koraalziekte Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD) is een zeer besmettelijke ziekte die koralen aantast, wat leidt tot het verlies van weefsel en uiteindelijk tot het doden van de koraalkolonies.

De schoonmaakacties die elk kwartaal georganiseerd wordt door Dive Friends Bonaire hebben als doel de staat en gezondheid van de riffen te verbeteren. Echter, vanwege de snelle verspreiding van deze ziekte is het onverstandig om duikers materiaal te laten aanraken dat zich in aangetaste gebieden bevindt. Daarom heeft de organisatie in overleg met STINAPA besloten om de focus te verleggen naar de opruimen van strandafval.

Het evenement vindt plaats op Baby Beach en begint om 9:30 uur. Clean Up Hero-shirts zijn te koop waarvan de opbrengst naar Greenpeace gaat.

Voor meer informatie en updates over het evenement kun je terecht op de Facebook-pagina van Dive Friends Bonaire.