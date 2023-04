Vacature Teamleider Inkoop Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Wij zijn op zeer korte termijn op zoek naar een: Teamleider Inkoop.

Dit ga je doen

Ter versterking van ons team zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een Teamleider voor de afdeling Inkoop.

In de functie van Teamleider geef je operationeel leiding aan twee medewerkers van de afdeling Inkoop. Je voert het personeelsbeleid uit, draagt zorg voor de ontwikkeling en correcte uitvoering van een tactisch inkoopbeleid en het verwerven van ge/verbruiks-en investeringsgoederen ten behoeve van de instelling.

Je draagt zorg voor het opstellen van inkoopprocedures, organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden van de inkoopmedewerkers en je bewaakt op een zorgvuldige manier het inkoopproces van geheel Fundashon Mariadal.

Om de voortgang van de werkzaamheden binnen FM te garanderen heb je in overleg met de afdeling magazijn, de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de voorraadniveaus’s van diverse materialen en middelen goed afspraken zijn gemaakt met leveranciers m.b.t. levertijden en prijzen zodat er geen sprake is van het niet op voorraad zijn van cruciale voorraden.

Naast je coördinerende, organiserende en signalerende rol heb je ook een informerende rol richting collega’s en in-en externe klanten. Je informeert je interne klanten bij inkooptrajecten, vraagt bij geselecteerde leveranciers offertes op en voer je waar nodig prijsonderhandelingen en contract-besprekingen.

De financiële budgetbewaking behoort ook tot een van je verantwoordelijkheden. Je signaleert budgetoverschrijdingen per afdeling en rapporteert deze aan de betreffende leidinggevende. Daarnaast ondersteun je de leidinggevenden bij het opstellen van de investeringsbegrotingen.

Dit neem je mee

Je hebt een afgeronde opleiding op HBO-niveau waarbij commerciële kennis en ervaring zijn vereist;

Kennis van de markt, medische apparatuur, zorg middelen, administratie en automatisering is van groot belang;

Beheersing van MS Office pakket;

Ervaring in een leidinggevende of coördinerende rol;

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels;

Sociale vaardigheden zoals tact, onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht, integriteit, doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid.

Dit bieden we je

De functie van Teamleider Inkoop is ingedeeld in Functiegroep 55 met een salaris van minimaal $ 3.545,- en maximaal $ 5.041,- bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek. Daarnaast bieden wij jou een pensioenregeling, een 13e maand, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste maanden.

Naast deze Verhuisregeling bieden we vanuit FM een gratis cursus Papiaments aan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Amber den Heijer via email: [email protected].



Solliciteren

Als je je herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en C.V. vóór 30 april 2023 via onze website te uploaden of per mail te solliciteren middels bovenstaand e mailadres.

Link naar de vacature:

https://werkenbijfundashonmariadal.nl/vacatures/131/teamleider-inkoop