Raadsleden Saba blij met gevolgde cursus op Bonaire

KRALENDIJK/THE BOTTOM- De leden van de eilandsraad van Saba, die afgelopen week een training volgden verzorgd door adviesbureau Konsiliaire zijn tevreden over de resultaten.

Verschillende van de cursisten gaven aan nu een veel beter begrip te hebben van de taken van de eilandsraad. De raadsleden waren ook blij dat de training dit keer plaatsvond aan het begin van de zittingstermijn van een nieuwe eilandsraad.

“Vooral voor de nieuwe raadsleden is het van groot belang dat ze de rol en de taak van de eilandsraad snappen. Omdat ik persoonlijk heb ondervonden hoeveel verschil zo’n cursus maakt, heb ik er op aangedrongen dat deze aan het begin van de zittingsperiode plaats zou vinden”, zegt Hemmie van Xanten van de PEP. Zijn partij, aangevoerd door Saskia Matthew die zelf ook bij de cursus aanwezig was, behaalde bij de verkiezingen op 15 maart twee zetels in het vijf personen tellende lokale parlement.