Prijzen Bonaire stijgen nog steeds, maar minder hard dan vorig jaar

KRALENDIJK – De prijzen op Bonaire stijgen nog steeds, maar minder hard dan aan het eind van vorig jaar. Toen werd alles acht procent duurder, nu stijgen de prijzen gemiddeld met ruim vier procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek voor Caribisch Nederland.

De lagere inflatie nu is in belangrijke mate toe te schrijven aan de subsidie op het vastrecht voor elektriciteit die inging op 1 november van het vorige jaar.

Dit betekent niet dat de prijzen van het eerste kwartaal van 2023 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022 ook zijn gedaald, zij zijn minder hard gestegen. De prijzen op Bonaire stegen met bijna één procent.

Eieren

Deze lichte toename werd vooral veroorzaakt door prijsstijgingen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. De eieren vielen op met een prijsstijging van ruim 26 procent ten opzichte van vorig kwartaal. Verder stegen de vliegtickets in prijs met iets meer dan negen procent ten opzichte van het vorig kwartaal. Tot slot is de afvalstoffenheffing gestegen op 1 januari 2023.

Elektriciteit was dit kwartaal goedkoper door de eerder genoemde subsidie op het vastrecht. Verder was benzine bijna negen procent goedkoper en daalde diesel met bijna 12 procent in prijs ten opzichte van het vorig kwartaal.