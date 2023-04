Oproep: oude en recente beelden van Caribisch koraal gezocht

Voor een online expositie over de Nederlands-Caribische koraalriffen is het Wereld Natuur Fonds op zoek naar oude én recente beelden van het koraal rond de eilanden.

De eerste onderwaterfoto werd gemaakt in 1856, de foto bij deze post dateert van een eeuw later, 1955. Sindsdien is er veel veranderd, niet alleen wat betreft duikmaterialen, onderwatercamera’s en de manier waarop we met koralen omgaan. Maar hoe zijn de riffen zelf veranderd? Het Wereld Natuur Fonds wil dat laten zien aan de hand van beeldmateriaal van de koralen toen en nu. De tentoonstelling moet de schoonheid belichten en de omvang en biodiversiteit van onze vroegere en huidige riffen.

Heb jij oude foto’s of video’s die de koraalriffen van Bonaire, Saba, St. Eustatius, Curaçao, St. Maarten of Aruba in beeld brengen, dan is het Wereldnatuurfonds geïnteresseerd.

Groothoekscènes van het rif waarin de naam van de duikstek en het jaar waarin de foto is gemaakt is belangrijk informatie bij de foto’s. Maar alle foto’s die vastleggen hoe ons koraal er in het verleden uitzag, zijn nuttig om te behouden als onderdeel van het project, zegt het Wereldnatuurfonds.

Een van de hoofddoelen van WWF-NL is het behoud van de unieke koraalriffen in de Nederlandse Cariben en het doel van dit project is om te laten zien of en hoe koraalriffen in de loop van de tijd zijn veranderd.