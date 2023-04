Bonaire en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat slaan de handen ineen om de energievoorziening op het eiland te verbeteren

KRALENDIJK – Plaatsvervangend Secretaris Generaal van het ministerie van EZK, Gerdine Keijzer-Baldé, bezocht Bonaire op 12 april om de huidige ontwikkelingen te bespreken met gezaghebber Edison Rijna en gedeputeerden Hennyson Thielman en Jolinda Craane.

De belangrijkste aandachtspunten van het bezoek waren de bouw van nieuwe opslagtanks voor brandstoffen en de uitbreiding van duurzame energie. De huidige opslagtanks voldoen niet meer aan de wet- en regelgeving, en daarom zal een nieuwe brandstofterminal worden gebouwd ten zuiden van het vliegveld.

Tegelijkertijd wordt ingezet op duurzame energie. Keijzer-Baldé bezocht het terrein van Contour Global in het noorden van het eiland, waar een nieuw zonnepark wordt aangelegd. Het zonnepark zal in september in gebruik worden genomen en zal naast zonnepanelen ook een batterij voor energieopslag bevatten. Daarnaast werden plannen besproken voor de vernieuwing en uitbreiding van het bestaande windpark.

Investering

De investeringen voor deze projecten worden gedaan door Bonaire Brandstof Terminals (BBT), opgericht door het ministerie van EZK. BBT zal ook investeren in het nieuwe zonnepark en het toekomstige grotere windpark. Gezaghebber Rijna benadrukte het belang van snelle uitbreiding en verduurzaming van energie voor Bonaire, zeker gezien de bevolkingsgroei en de toenemende vraag naar energie.