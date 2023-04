TCB & Friends presenteert simadan-kostuum voor Rincon en Playa optochten

KRALENDIJK – Afgelopen zaterdagavond heeft de TCB & Friends Culture Group Bonaire haar kostuum gepresenteerd waarmee ze deelnemen aan de simadan-optochten in Rincon op 30 april 2023 en Playa op 1 mei 2023 ter ere van Chana en Doei.

Het evenement vond plaats op de parkeerplaats van Tourism Corporation Bonaire (TCB) compleet met muziek van JC & Friends, de officiële muziekgroep van TCB & Friends.

De Bonaire Folkloric Dancers presenteerden het kostuum tijdens een prachtige folkloristische dansshow voor de aanwezigen. TCB & Friends is een project van TCB onder leiding van Angelo Domacasse en bestaat uit 180 leden in totaal.

Het thema van het kostuum dit jaar is ‘Het zit in onze natuur’. Het kostuum is ontworpen door Monique Winklaar en vertegenwoordigt de Bonairiaanse flamingo, die ook te zien is in de branding van TCB, de voornaamste sponsor van de groep.

“Het kostuum belichaamt onze manier van denken en praten, ons gedrag en onze manier van uiten. Het inspireert ons om van onze cultuur te houden en solidair te zijn met elkaar, zodat we onze waarden, gewoonten en normen kunnen delen

De hoofddoek symboliseert alle positieve effecten die ons eiland Bonaire en onze cultuur omringen. De kleur wit staat voor vrede en vrijheid, geel voor de zon en de Kibrahachabloem die slechts één keer per jaar bloeit, en roze vertegenwoordigt de flamingo, die ook op het kostuum is afgebeeld. De flamingo is de exclusieve diva, elegant zoals alleen zij kan zijn, en dat zit in onze natuur.“