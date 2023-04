Staatssecretaris Van Huffelen geraakt door verhalen van gebruikers van de voedselbank

KRALENDIJK – Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, heeft het bezoek aan Bonaire vandaag afgesloten met een persconferentie. Tijdens het werkbezoek maakte de staatssecretaris kennis met de nieuwe leden van de eilandsraad. Ook bracht Van Huffelen een bezoek aan de Voedselbank, de landbouw-, veeteelt-, en visserij organisatie (LVV) en de bibliotheek op Bonaire.

Tijdens het werkbezoek is er kennis gemaakt met de nieuwe leden van de eilandraad en met de nieuwe bestuursleden. Gedurende de kennismaking is er gesproken over de thema’s die de komende periode worden aangepakt. Het woningtekort, armoedebestrijding en het belang van een sterke uitvoeringsorganisatie stonden hierbij op de agenda. Eén van de pijnpunten die Van Huffelen noemt, is het vinden van gekwalificeerd personeel dat zich wil inzetten voor Bonaire. De staatssecretaris wil daarom mensen die van Bonaire komen, maar nu elders wonen en werken, motiveren om terug te komen naar het eiland. Zij spreken immers de taal van het eiland en weten wat er lokaal speelt, aldus Van Huffelen.

Daarnaast werd er een bezoek gebracht aan LVV waar de staatssecretaris met eigen ogen zag wat er gedaan wordt om Bonaire meer zelfvoorzienend te maken. Ook een bezoek aan de bibliotheek stond op het programma. De staatssecretaris sprak met medewerkers en bezoekers van de bibliotheek. Daarbij benadrukte de staatssecretaris het belang van lezen en digitalisering.

Armoedebestrijding

In het kader van de armoedeproblematiek heeft de staatssecretaris een bezoek gebracht aan de Voedselbank. Van Huffelen gaf aan onder de indruk te zijn van de verhalen van mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Ook sprak de staatssecretaris met de vrijwilligers die daar helpen. Het raakte de staatssecretaris dat de gebruikers van de Voedselbank niet rond kunnen komen, ondanks dat zij een baan of uitkering hebben. Naast salarisverhoging, een verhoging van uitkeringen en diverse subsidies noemt de staatssecretaris ook het belang van het vaststellen van het sociaal minimum. Momenteel loopt er een onderzoek naar de juiste hoogte van het sociaal minimum op de BES-eilanden.

In afwachting van het rapport om het sociaal minimum te bepalen zijn er met werkgevers, werknemers en het Openbaar Lichaam Bonaire inmiddels afspraken gemaakt om na te denken over een pakket van maatregelen. Zo kan het sociaal minimum, zodra het vastgesteld wordt, zo snel mogelijk bereikt worden.

Na de persconferentie heeft de staatssecretaris een bezoek gebracht aan het recent geopende callcenter van het Openbaar Lichaam Bonaire. Daarna reist Van Huffelen door naar Saba.