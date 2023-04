OLB moet zelf keuzes maken over de inrichting van het eiland

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zal zelf, samen met haar inwoners, beslissingen moeten nemen over de inrichting van het eiland, onder meer door keuzes te maken waar te bouwen, wat voor soort bouw toe te staan, waar vergunningen voor worden verleend en waarvoor niet.

Dat valt op te maken uit antwoorden van Alexandra van Huffelen, in een vraaggesprek met Aimed Ayubi en Norwin (Nòchi) Willem. De Staatssecretaris maakte haar opmerkingen in antwoord op vragen over de wenselijkheid van de ontwikkeling van de voormalige plantage Bolivia.

“Wat ik wel belangrijk vind met het maken van dit soort plannen, is dat we er goed over nadenken”, aldus Van Huffelen. De bewindsvrouw gaf ook aan dat als je natuur eenmaal opoffert om er iets te bouwen, het moeilijk is dat in de toekomst weer terug te draaien.