Journalisten Aimed Ayubi en Norwin Willem bespreken armoedebestrijding met staatssecretaris van Huffelen

KRALENDIJK – Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, gaat vanavond in gesprek met twee bekende journalisten om armoedebestrijding te bespreken. Het gesprek zal live worden uitgezonden op Youtube, Facebook en op de radio en is voor alle geïnteresseerden te volgen.

Tijdens het gesprek zal worden gesproken over het probleem van armoede en de stappen die de overheid neemt om deze te bestrijden. Het is een belangrijk onderwerp voor de samenleving, omdat armoede één van de grootste uitdagingen is waar we momenteel mee te maken hebben.

Het gesprek zal worden geleid door Aimed Ayubi van Life99FM en Norwin Willem van Voz di Boneiru. De uitzending begint om 18:00 uur en duurt tot 19:30 uur en is live te volgen via Youtube en Facebook Live99FM Bonaire, Voz Di Bonaire 94.7FM en Koninkrijksrelaties.

Geïnteresseerden kunnen hun vragen stellen via Whatsapp op nummer +599 781 9050. Het is een uitgelezen kans om vragen te stellen aan de staatssecretaris over dit onderwerp.