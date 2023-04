Medewerkers slachthuis Bonaire volgen cursus voor beter en veiliger slachten

KRALENDIJK – In het vooruitzicht van de heropening van het slachthuis volgen de medewerkers van het slachthuis een cursus om in de toekomst beter en veiliger te kunnen slachten. Het slachten is een belangrijk proces in de keten van vee naar consument, waarbij alles draait om dierenwelzijn, hygiëne, voedselveiligheid en controle, van het vee en vervolgens van het vlees.

Het slachthuis zal van 24 april 2023 tot en met 28 april 2023 (27 april gesloten wegens Koningsdag) minder bemand zijn vanwege deze cursus slacht-technieken. Personen die hun schapen en geiten willen laten slachten voor Dia di Rincon worden geadviseerd om vóór 24 april 2023 een afspraak te maken. Om te kunnen voorzien in de toenemende vraag naar het slachten van geiten en schapen voor Dia di Rincon, zal het slachthuis van 11 april 2023 tot en met 21 april 2023 de dagelijkse capaciteit van het slachten verhogen.