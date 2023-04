Gezaghebber Rijna neemt afscheid met videoboodschap afscheid van burgers Bonaire

KRALENDIJK- Scheidend gezaghebber Edison Rijna heeft op vrijdag via een video boodschap afscheid genomen van de inwoners van het eiland.

De gezaghebber vertrekt, na negen jaar het ambt van eerste burger te hebben uitgevoerd, om een functie als speciale gezant te gaan vervullen. In zijn nieuwe rol gaat Rijna fondsen werven voor de BES-eilanden.

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de video:

“Beste bewoners van Bonaire,

Nu mijn tijd als Gezaghebber ten einde loopt, wil ik een moment nemen om mijn oprechte dankbaarheid uit te spreken voor de mogelijkheid om dit prachtige eiland en zijn prachtige mensen te dienen. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan een sterker en veerkrachtiger Bonaire. Samen hebben we veel bereikt, van het stimuleren van onze economie en het beschermen van ons milieu, tot het versterken van onze gemeenschappen en het verbeteren van het leven van alle inwoners. Ook kunnen we constateren dat de veiligheid op Bonaire met de jaren sterk is verbeterd.

Het doet mij deugt om te zien dat we ondanks alle verschillen toch hierin slagen en in harmonie met elkaar leven. We hebben daarnaast bewezen dat Bonaire sterk genoeg is om een pandemie te overwinnen. Dit had niet gekund zonder het saamhorigheidsgevoel en inzet van u als burger, jong en oud, u als ondernemer, werknemer, professional en vrijwilliger. Dankzij u allemaal zijn wij hier sterker uit gekomen. Maar er is nog veel werk te doen en ik weet dat mijn opvolger zal voortbouwen op de vooruitgang die we hebben geboekt en dit eiland verder zal helpen zodat iedereen een gelijkwaardig bestaan zal hebben.

Nu ik me opmaak om deze functie te verlaten, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om ieder van u te bedanken voor uw steun en toewijding om van Bonaire een betere plek te maken. Het was een ware eer om jullie Gezaghebber te zijn en ik zal de herinneringen en ervaringen die ik de afgelopen 9 jaar lang heb opgedaan, altijd koesteren. Ik wil u allen aanmoedigen om de komende jaren samen te blijven werken, naar elkaar om te blijven kijken en elkaar te blijven steunen. Samen kunnen we elk obstakel overwinnen en grootse dingen bereiken voor dit prachtige eiland. Een van die obstakels is de klimaatverandering op Bonaire. Ik koester de verwachting dat mijn opvolger zich ook in dit dossier zal vastbijten, en op een langere termijn structureel tot een duurzaam waterbeheer te komen.

Nu de eilandraadsverkiezingen achter de rug zijn, wil ik ook de nieuwe bestuurders heel veel succes, maar vooral veel wijsheid toewensen.

De aanvang van een nieuw regeerperiode en de komst van onze nieuwe eilandsecretaris betekent vernieuwing, ontwikkeling en continuïteit. Ik spreek de wens uit dat in het nieuwe bestuurscollege geen politieke kleur telt, maar dat de bevolking van Bonaire prioriteit is in alle keuzes die gemaakt zullen worden.

Beste eilandbewoners, het is tijd om vaarwel te zeggen, maar zie dit als geen echt afscheid. Ik blijf gewoon op Bonaire wonen en werken en mij in blijven zetten voor het welzijn van u allemaal. Ik zal de tijd die ik hier als Gezaghebber heb doorgebracht altijd koesteren en ik kijk ernaar uit alle geweldige vooruitgang te zien die u in de toekomst zult boeken. Te despues, tot gauw, see you soon, hasta pronto!”