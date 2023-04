Zwemmer overleden na incident bij Klein Bonaire

KRALENDIJK – Op donderdag 13 april heeft zich een tragisch incident voorgedaan bij de Dive Site Sampler bij Klein Bonaire.

Een zwemmer raakte in nood en werd opgemerkt door personen van enkele boten die in de buurt waren. Zij begonnen direct met de reanimatie van het slachtoffer en werden hierbij later bijgestaan door medewerkers van de Kustwacht, Douane, Koninklijke Marechaussee en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN).

Na aankomst aan wal nam het ambulance personeel de reanimatie over, maar ondanks hun inspanningen heeft de vrouwelijke zwemmer met initialen J.M.S.T., geboren op 14 juli 1954, het niet overleefd. Een schouwarts heeft ter plaatse de dood van het slachtoffer geconstateerd.

Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van het slachtoffer.