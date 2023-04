Verdachte moordzaak Boechi vanwege veiligheid niet naar Curaçao, maar naar Bonaire overgebracht

KRALENDIJK – Churendi C. die van betrokkenheid bij de moord op de Curaçaose rapper Boechi wordt verdacht, is gisteren naar Bonaire overgebracht. Gevreesd wordt voor zijn veiligheid op Curaçao.

Het onderzoeksteam voerde 8 april, in de vroege ochtenduren op Curaçao en in Nederland verschillende acties uit onder leiding van de officier van justitie van het Parket van Eerste Aanleg van Curaçao, in samenwerking met onderzoekers van de georganiseerde misdaad divisie van de Curaçaose politie en het juridische bijstandsteam van de nationale recherche in Rotterdam.

Naar aanleiding van deze acties werd een Curaçaoënaar in Vlaardingen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Kort daarna vond er een huiszoeking plaats in de woning waar hij verbleef.

Op Curaçao vonden ook drie huiszoekingen plaats in de wijken Seru di Kandela, Noord Roozendaal en Mahuma, maar zonder aanhouding.Tijdens de huiszoekingen werden verschillende voorwerpen in beslag genomen die van belang zijn voor het onderzoek.

Churendi C. is nu overgebracht naar Bonaire onder hoge veiligheidsmaatregelen. Het onderzoek wordt voortgezet en meer arrestaties worden volgens het OM niet uitgesloten.