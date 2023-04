Bonaire genomineerd voor Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards 2023

KRALENDIJK- Bonaire is dit jaar genomineerd in twee categorieën voor de Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards 2023.

Tourism Corporation Bonaire (TCB) roept alle reizigers en fans van het eiland op om te stemmen op Bonaire voor de Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards 2023. Bonaire is dit jaar genomineerd in de categorieën Steden (Kralendijk) en Eilanden (Bonaire).

Stemmen is mogelijk via deze link: www.cntraveler.com/vote. tot en met 30 juni 2023. De resultaten zullen in november worden gepubliceerd in het jaarlijkse Readers’ Choice Awards-nummer van Condé Nast Traveler en op cntraveler.com.