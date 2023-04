Vakbondsadviseur Abdul noemt Selibon bestuurders leugenachtig en ‘ter kwader trouw’

KRALENDIJK- Adviseur van de Algemene Federatie van Boneriaanse Werkenerms (AFBW), Ewald Abdul noemt de directie en het bestuur van overheidsNV ‘ter kwader trouw’.

Abdul, die overigens een van de medeoprichters van de vakbond is, komt tot zijn uitspraken na een persbericht vanuit Selibon, dat niet zou stroken met de werkelijkheid. “In haar persbericht stelt Selibon onder meer dat zij het kortgeding tegen de werknemers heeft gewonnen. Dat strookt niet met de werkelijkheid. De rechter heeft geen vonnis gewezen, maar de partijen teruggestuurd naar de onderhandelingstafel”.

Een ander punt waar de vakbondsman aanstoot aan neemt is het feit dat Selibon zichzelf in het bewuste persbericht omschrijft als een ‘goede werkgever’. “Als Selibon dan zo’n goede werkgever is, hoe kan het dan dat 95% van de medewerkers een brief heeft getekend waarin zij stellen geen enkel vertrouwen te hebben in de leiding?”, vraagt Abdul zich af.

Nieuwe organisatie

Abdul herhaalt, namens de vakbond en de actievoerende medewerkers nog een keer waarnaar wordt gestreefd. “Wij vechten voor een nieuwe en gezonde organisatie, waar sprake is van een goede werksfeer, waar medewerkers zich gewaardeerd voelen en waarin met respect wordt omgegaan met de medewerkers.