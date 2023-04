Vacature General Manager Bon Bida Bonaire

Gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire is op zoek naar een Operationeel Manager (1Fte)

Wij willen ons team graag versterken met een operationeel manager. Breng jij een prettige energie in de praktijk, ben je doortastend, strategisch onderlegd en in staat te verbinden op praktijk- en eilandniveau? Ben je bij voorkeur vanaf medio mei 2023 al beschikbaar? Dan willen we je uitnodigen te solliciteren!

Je gaat je onder andere bezighouden met:

Ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarenbeleid;

Adviseren bij het beheer van de praktijkfinanciën;

Door ontwikkelen kwaliteitsbeleid en accreditatie voor de praktijken en het centrum;

Optimalisatie van werkprocessen;

Een kartrekker zijn bij gezamenlijke projecten;

Optimalisering personeelszaken en HR;

Samenwerking met andere disciplines binnen en buiten ons centrum.

Wat vragen wij?

Een Hbo-opleiding op het gebied van management en zorg;

Werkervaring in een vergelijkbare managementfunctie binnen de gezondheidszorg is een pré;

Je bent resultaatgericht, besluitvaardig en daadkrachtig;

Je zoekt de verbinding en weet mensen te inspireren en motiveren;

Je werkt gestructureerd en kunt zowel op operationeel als strategisch niveau uitvoering geven aan werkzaamheden;

Je beschikt over doorzettingsvermogen en overtuigingskracht waarbij je kunt omgaan met tegengestelde belangen;

Je bent een betrokken en integere persoonlijkheid die samenwerking, collegialiteit en klantgerichtheid stimuleert;

Je beheerst naast de Nederlandse en Engelse taal, tevens Papiamentu e/o Spaans.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een functie in een open en collegiale werkomgeving. Je borduurt aanvankelijk voort op de ingezette ontwikkelingen op kwaliteits- en personeelsbeleid, maar we verwachten je zelf ook te uiten hoe je denkt dat je functie het best tot zijn recht komt. Flexibele werktijden zijn bespreekbaar. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor één jaar. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Voor verdere inlichtingen kun je desgewenst contact opnemen met mr. J. Zwennes per mail [email protected] of telefonisch +599 787 5687.

De motivatiebrief tezamen met je CV kun je vóór 16 april richten aan Jasper Zwennes en sturen naar: [email protected].