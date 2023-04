Politie waarschuwt voor rijden onder invloed na toename aanhoudingen

KRALENDIJK – De politie heeft de afgelopen periode veel aanhoudingen verricht voor het rijden onder invloed van alcohol op de openbare wegen. Het Korps Politie Caribisch Nederland roept mensen op om met mate alcohol te nuttigen als ze deelnemen aan het verkeer.

Op vrijdag 7 april vond er een hit & run plaats op de Kaya Apache waarbij een voetganger gewond raakte. De verdachte, met initialen J.C.M.M., werd later aangehouden bij een woning. Bij het politiebureau onderging de verdachte een ademanalyse en zijn rijbewijs werd ingevorderd.

Daarnaast werden op zondag 9 april twee mannen aangehouden voor het rijden onder invloed. Een van de mannen reed tegen een auto aan en wilde wegrijden voordat hij werd aangehouden. Beide verdachten ondergingen een blaastest en werden meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse.

De politie controleert met een blaastest of iemand onder invloed is van alcohol. Het weigeren van de blaastest kan leiden tot een proces-verbaal. Het resultaat van de blaastest bepaalt of de verdachte mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek.

Het is ook mogelijk dat voetgangers beboet worden voor openbare dronkenschap als zij in dronken toestand worden aangetroffen door de politie. Het gedrag en de uiterlijke kenmerken van dronkenschap worden dan beoordeeld door de politie.