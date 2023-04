Greenpeace schip Arctic Sunrise komt naar Bonaire

KRALENDIJK – Het legendarische Greenpeace schip Arctic Sunrise meert van 20 tot 27 april aan op Bonaire bij de Noordpier. Iedereen is welkom voor een gratis rondleiding tijdens zogenoemde open boot dagen. Daarnaast zullen verschillende activiteiten op en rond het schip plaatsvinden. Deze staan in teken van de rechtszaak die Greenpeace met inwoners van het eiland gaat aanspannen tegen de Nederlandse staat, om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering.

Onlangs nog protesteerde Greenpeace met de Arctic Sunrise tegen mijnbouw in de diepzee, vanwege de schade aan het oceaanleven die dit soort nieuwe mijnbouw met zich zou meebrengen. De Arctic Sunrise en de Rainbow Warrior zijn de grootste en bekendste schepen uit de vloot van Greenpeace International. De Arctic Sunrise komt op Bonaire aan vanuit Curaçao, waar aan het onderhoud van het schip is gewerkt.

Open boot dagen

“We zijn heel blij dat de Arctic Sunrise ons mooie eiland aandoet”, zegt Meralney Bomba van Greenpeace op Bonaire. “Zo kunnen we meer mensen laten kennismaken met Greenpeace en de campagnes voor de bescherming van de zeeën, bossen en klimaat, waar Greenpeace zich wereldwijd voor inzet. We hopen veel mensen te mogen verwelkomen bij de rondleidingen tijdens de open boot dagen op zaterdag 22 april en donderdag 27 april.”

Antarctica

De Arctic Sunrise is een voormalige ijsbreker. Daarom is ze heel geschikt om naar de koudste plekken op aarde te varen en daar middenin deze kwetsbare poolgebieden de effecten van klimaatverandering in kaart te brengen. Zo deden wetenschappers aan boord onderzoek naar de gevolgen van de opwarming van de aarde op pinguïnkolonies in Antarctica.

De Arctic Sunrise is sinds 1995 onderdeel van de Greenpeace-vloot. Haar eerste campagne was op de Noordzee. Daar werd onderzoek gedaan naar de effecten van boorinstallaties op het leven in de zee. In de afgelopen drie decennia is ze de hele aarde over gevaren. Van Antarctica tot de Amazone, en nu in Bonaire om aandacht te vragen voor de kwetsbaarste, maar ook mooiste plekken op aarde.

Programma

Open boot dagen: Zaterdag 22 april en donderdag 27 april (o.v.b.)

Rondleidingen voor iedereen, aanvang doorlopend tussen 10:00 – 18:00.

Talen: Papiamentu, Engels, Nederlands

(Gratis) Entreekaartjes zullen verkrijgbaar zijn bij verschillende plekken op Bonaire.

Verzamelen bij de Noordpier.

Meer informatie is online te vinden via https://act.gp/arctic-sunrise-bonaire

Op donderdagavond 27 april gooit de Arctic Sunrise de trossen weer los.