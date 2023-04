KRALENDIJK – Afgelopen weekend vond het Freestyle Pro Tour windsurf evenement plaats op Bonaire en de lokale held Youp Schmit heeft de titel van FPT King and Queen of the Caribbean 2023 gewonnen.

Schmit bleef de beste in de dubbele eliminatie en Lennart Neubauer en Yentel Caers eindigden respectievelijk als tweede en derde.

Everon (Tonky) Frans won de prijs voor de beste Forward Loop super sessie tijdens het FPT King and Queen of the Caribbean evenement van 2023.