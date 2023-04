Staatssecretaris Van der Burg arriveert op Saba

THE BOTTOM- Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid is dinsdagmiddag 11 april laat op Saba aangekomen voor een kennismakingsbezoek. Gezaghebber Jonathan Johnson en interim-eilandsecretaris Henk de Jong waren op de luchthaven om de staatssecretaris en zijn delegatie te verwelkomen.

Het officiële deel van het werkbezoek begint op woensdagochtend 12 april met een gesprek met het nieuwe bestuurscollege, gevolgd door gesprekken met de unit Sociale Zaken en Arbeid (SZW) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND.

In de middag hebben de staatssecretaris en zijn delegatie een ontmoeting met de Saba University School of Medicine om het toelatingsbeleid en het IND-proces te bespreken. Daarna staat een bezoek aan de haven van Fort Bay op het programma, waar de staatssecretaris een ontmoeting heeft met leden van de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Voor het vertrek van Saba naar Sint Eustatius op dezelfde ferry staat een overleg gepland met de directie van de Makana Ferry.

Dit is het eerste bezoek van staatssecretaris Van der Burg aan Saba. Dinsdag is hij voor vergaderingen op St. Maarten geweest en op donderdag 13 april is hij voor een kennismakingsbezoek op St. Eustatius. Op vrijdag 14 april sluit de staatssecretaris zijn werkbezoek aan Sint Maarten af.