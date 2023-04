Workshop ‘Hoe schrijf je een kinderboek’ groot succes

KRALENDIJK – Ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan heeft Stichting Lesa Ta Dushi (FLTD) afgelopen zaterdag haar eerste workshop georganiseerd over het schrijven van kinderboeken. De sprekers, die allebei al verschillende boeken voor kinderen hebben gepubliceerd, waren Xiomara Frans-Muller en Delno Tromp.

Er namen 50 cursisten deel aan de workshop, onder andere uit het onderwijs, de pers, de overheidssector, de private sector, en enkele jongeren en ouderen die graag verhalen schrijven. Aan het einde van de workshop ontvingen alle deelnemers een certificaat van deelname.

Om deze workshop af te sluiten heeft FLTD een ander project gelanceerd. FLTD heeft aan elke deelnemer de opdracht gegeven om een kort verhaal te schrijven en dit uiterlijk op 31 juli 2023 in te leveren. Het doel van FLTD is om een boek voor kinderen uit te geven tijdens de ‘Boekenweek’, met de verhalen van de cursisten. Zo creëert FLTD meer literatuur die leerkrachten kunnen gebruiken op de basisschool. Ook stimuleert het de deelnemers om te beginnen of door te gaan met schrijven.

In de toekomst wil FLTD meer workshops organiseren die betrekking hebben op literatuur. FLTD wil haar sponsor Stichting Wega di Number Boneiru bedanken voor het mogelijk maken van deze dag. Ook wil FLTD Stichting Alzheimer Boneiru, mevrouw Camla Thomas, mevrouw Orphaline Saleh, de heer Fred Jansen en het SKAL-kantoor bedanken voor hun bijdrage aan FLTD en het Liseo Boneriano voor hun gastvrijheid.