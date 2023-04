‘Prikichi Reserve’ zegt belangrijke natuur Bonaire te willen behouden

KRALENDIJK- Wandelaars die gebruik maken van de oude route richting de toeristenweg op Hato werden in het weekend verrast door een bord van ‘Prikichi Reserve’, dat zegt belangrijke natuur op het eiland te willen behouden.

De omheinde stukken grond liggen tussen de oude toeristenweg en de weg naar Sabadeco. Voorbijgangers konden al enige tijd werkzaamheden zien op de stukken grond en vreesden daarbij het ergste.

Toch lijkt er, bij de geplande ontwikkeling van de terreinen ook enig goed nieuws. Volgens het recent geplaatste bord is het de bedoeling stukken grond in het gebied ook te bewaren voor de natuur.

“Gelijkgestemde individuen zijn samengekomen om dit overgebleven stuk land en kust te beschermen. Om de inheemse flora en fauna binnenin te beschermen, is dit gebied omheind om wilde herbivoren buiten te houden”, zo valt zowel op het geplaatste bord als op de website www.prikichibonaire.com te lezen.

​Beloofd wordt ook dat het strand en de oude weg parallel aan de kustlijn toegankelijk blijven en onderhouden worden voor openbaar gebruik. “Geniet van de natuurlijke kustlijn en het droge bos, maak alleen foto’s en laat alleen voetafdrukken achter”, aldus de website.

Mager

De informatie op de website is nog erg mager. Niet duidelijk is wie precies de ‘gelijkgestemde individuen zijn’ en dus achter het initiatief zitten. Ook is niet geheel duidelijk welk stuk grond nu daadwerkelijk beschermd zal worden en welk gedeelte niet. De tekst lijkt in elk geval te suggereren dat de kust vrij toegankelijk blijft voor wandelaars en recreanten.