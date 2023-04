Hotels op Bonaire minder goed bezet dan vorig jaar

KRALENDIJK- De hotels op Bonaire kenden in de eerste maanden van het jaar 2023 een wat lagere bezetting dan in 2022 het geval was.

Dat bleek vorige week uit een presentatie van de directeur van de Bonaire Hotel en Tourism Association, Veroesjka de Windt. Tussen januari en maart bedroeg de gemiddelde bezetting 75%, terwijl dat in 2022 77% was.

Voor de periode tussen april en juli 2023 wordt een gemiddelde bezetting van 59% verwacht, terwijl dat vorig jaar nog 62% was in dezelfde periode. Anderzijds wordt er dit jaar wel een hogere prijs per kamer gerealiseerd dan vorig jaar het geval was. Het gaat om een groei van gemiddeld 11%. De gemiddelde kamerprijs op Bonaire lag rond de 189 doller per nacht.

Meer kamers

Dat er sprake is van een lagere gemiddelde bezetting betekent niet er ook minder verblijfstoeristen naar het eiland komen. Cijfers van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) wijzen uit dat het aanbod aan kamers de afgelopen jaren enorm groeide. Met een gelijkblijvend of zelfs groeiend aantal toeristen kan dat toch leiden tot een lagere gemiddelde bezetting.