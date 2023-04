Samenwerken aan de empowerment van jongeren door LifeSkills te ontwikkelen op Bonaire

Beste medeburgers van Bonaire,

Ik ben bezorgd over de toekomst van onze jeugd en ik geloof dat we als gemeenschap heel veel moeten investeren in hun ontwikkeling van LifeSkills (levensvaardigheden). Deze noodzakelijke basiscompetenties zijn van vitaal belang voor een succesvolle loopbaan en leven, en ik maak me zorgen dat een gebrek aan aandacht voor LifeSkills de duurzame toekomst van onze jongeren bedreigt.

We staan ​​voor vele uitdagingen op de Caribische eilanden, waaronder onderwijs, werkgelegenheid, thuissituaties, internet, gezondheid en ondernemerschap. Het vinden van een baan die past bij jouw interesses en vaardigheden en het succesvol doorgroeien in je carrière zijn vaak uitdagingen voor veel jongeren op ons eiland Bonaire en in de regio. Vele jongeren zijn mentaal niet voldoende voorbereidt voor de arbeidsmarkt en vele werkgevers geven regelmatig aan problemen te hebben met kwalitatief personeel.

Daarom is het structureel aanleren van LifeSkills van cruciaal belang voor het overwinnen van deze uitdagingen. Het LifeSkills programma omvat kennis over o.a. eigenaarschap, zelfreflectie, persoonlijke leiderschap, innerlijk herstel, succes principes, tegenslagen overwinnen, studievaardigheden, liefde, relaties, onrecht overstijgen, communicatie, kritisch denken, oplossingsgericht denken en teamwork.

Als autoriteiten, leiders, ouders, docenten en jeugdprofessionals moeten we elkaar aanvullen en dus ook extra investeren in de ontwikkeling van LifeSkills bij jongeren.

Ook het onderwijssysteem moet primair gericht zijn op het aanleren van deze basiscompetenties voor duurzaam succes, en niet alleen gericht zijn op het behalen van diploma’s. Genoeg wetenschappelijk bewijs dat geen enkel diploma een garantie is voor duurzaam succes. Het is belangrijk om jongeren bewust te maken van het belang van LifeSkills en hen te helpen de nodige basiscompetenties voor duurzaam succes te ontwikkelen. Inspirerende betrokkenen spelen een belangrijke rol in dit bewustwordingsproces om jongeren te kunnen raken.

Dit kan worden gedaan door middel van masterclasses, coaching, oudergesprekken, mentorprogramma’s, coaching en training door professionals en leidinggevenden en andere verdiepende empowermentprogramma’s gericht op het opbouwen van deze competenties. We moeten ook samenwerken met bedrijven en andere belanghebbenden om jongeren de mogelijkheid te geven deze basiscompetenties in de praktijk te oefenen en ontwikkelen.

Laten we samen investeren in de toekomst van onze jongeren door LifeSkills prioriteit te geven in hun ontwikkeling. Als ouders, leraren, leiders, en jeugdprofessionals kunnen we hen helpen om de noodzakelijke basiscompetenties voor succes te ontwikkelen die hen in staat stellen om te slagen in hun loopbaan en een bevredigend leven te leiden. Laten we samenwerken om ons onderwijs te herstructureren en jongeren te voorzien van empowerment programma’s en inspirerende mentorprogramma’s gericht op LifeSkills.

Laten we niet toestaan dat de uitdagingen van de huidige tijd onze jeugd gaan belemmeren in het behalen van hun volledige potentieel. Laten we nu actie ondernemen om hun toekomst te verzekeren. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een betere toekomst voor onze gemeenschap.

Dus laten we nu onze krachten bundelen en ons inzetten voor de ontwikkeling van LifeSkills bij onze jongeren. Laten we een positief verschil maken in hun leven, en in de toekomst van ons eiland.

Bekijk ook deze YouTube video van TEDx over Life Skills: https://www.youtube.com/watch?v=Rvhb9aoyeZs

Met vriendelijke groet,

Michael Pocornie

Voor contact of meer informatie kunt u mij bereiken via WhatsApp op +5997952870.