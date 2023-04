Nieuwe woonvoorziening voor begeleid wonen in aanbouw op Bonaire voor jongeren uit Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Fundashon Cas Bonairiano (FCB) en Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) zijn enkele weken geleden gestart met de bouw van een woonvoorziening voor begeleid wonen, gericht op jongeren tussen de 16 en 24 jaar uit Caribisch Nederland. De voorziening, die plaats zal bieden aan 12 jongeren, is bedoeld om hen te helpen bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en het leren van zelfstandig wonen.

Sinds de start van de pilot Begeleid Wonen in maart 2021, zijn jongeren die een langdurig hulpverleningstraject bij Jeugdzorg hebben doorlopen, ondersteund in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Na een succesvolle afronding van de pilotfase en een positieve beoordeling van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), wordt de Begeleid Wonen voorziening verder ontwikkeld, met de bouw van een nieuwe locatie en verdere deskundigheidsbevordering.

Aannemer BonNed is na een aanbesteding door FCB geselecteerd voor het project en is gestart met de fundering van het Begeleid Wonen gebouw. De nieuwe locatie zal slaapkamers met gedeelde badkamers, een gezamenlijke woonkamer en keuken bieden, evenals studio’s en appartementen met eigen keuken en badkamer. Hierdoor krijgen jongeren de kans om in fases en onder begeleiding zelfstandig te leren wonen.

Het ontwerp houdt rekening met de mogelijkheid tot toekomstige uitbreiding. De bouw van de woonvoorziening wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond en opgeleverd.