Forse toename aanbod hotelkamers op Bonaire

KRALENDIJK – Het aanbod van hotelkamers op Bonaire is fors toegenomen. In 2019 beschikte het eiland nog over ruim 1.700 kamers, inmiddels zijn dat er meer dan 2.800. Een toename van bijna 65 procent in vier jaar tijd. Daarentegen is de capaciteit van vluchten met de Verenigde Staten in dezelfde periode afgenomen.

Daarom heeft in maart een Bonairiaanse delegatie gesprekken gevoerd met de huidige Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, maar ook met andere potentiële luchtvaartmaatschappijen. Tijdens de gesprekken zijn de mogelijkheden besproken om te starten met meer rechtstreekse vluchten vanuit de Verenigde Staten en Canada.

Met nieuwe branding campagnes, aanvullende marketingstrategieën en samenwerkingsplannen met verschillende partners in de Verenigde Staten en Europa hoopt Tourism Corporation Bonaire (TCB) de groei van het aantal toeristen te kunnen bevorderen.

De bezettingsgraad van de accommodaties op Bonaire bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 75 procent. Voor de periode tot juli (tweede kwartaal) wordt deze door BONHATA geschat op gemiddeld 59 procent. Het gemiddelde dagtarief van een kamer op Bonaire bedroeg in het eerste kwartaal 253 USD.