Duitsland in maart vierde belangrijkste markt voor Bonaire

KRALENDIJK – Bonaire heeft in maart 532 Duitse verblijfstoeristen ontvangen. Daarmee was Duitsland vorige maand de vierde best presterende markt van het eiland.

Bijna de helft van alle verblijfstoeristen (46 procent) die in maart naar Bonaire kwamen komen uit Nederland. Met 23 procent van alle verblijfstoeristen staat de Verenigde Staten op een tweede plek. Bezoekers van buureiland Curaçao waren goed voor 12,5 procent van alle verblijfstoeristen van afgelopen maand.

Duitse verblijfstoeristen waren goed voor ruim 3 procent marktaandeel. Daarmee laten ze andere markten zoals Canada, Aruba, België, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland achter zich.

Tourism Corporation Bonaire (TCB) meldt dat Bonaire in maart 2023 in totaal 16.367 verblijfstoeristen heeft verwelkomd. In 2019, het jaar voor de pandemie, waren dit er in dezelfde maand 16.000.