Vacature Winkelmedewerkers Bonaire

Opening soon, voor onze nieuwe Delfts Blauw winkel op Bonaire zijn wij op zoek naar parttime en fulltime winkelmedewerkers. Heinen Delfts Blauw is één van de bekendste producenten van Delfts Blauw. Wij bieden het mooist mogelijke keramiek voor verschillende doelgroepen. Heinen Delfts Blauw biedt interieur- en gebruiksproducten in alle prijsklassen.

Functieomschrijving & werkzaamheden

Je gaat bij ons in de winkel als winkelmedewerker aan de slag. Je werkzaamheden zullen vooral bestaan uit: klanten adviseren, bediening van de kassa, de winkel netjes en schoon houden en in- en uitpakken van goederen. We verwachten dus dat je veelzijdig bent en je voor elk onderdeel een even grote inzet toont.

Profiel kandidaat

Een enthousiast persoon op zoek naar een leuke baan

Flexibel, communicatief en natuurlijk klantvriendelijk

Woonachtig op Bonaire of je verhuist binnenkort naar Bonaire voor langere periode

Bereid in de weekenden en avonden te werken

Representatief

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal

Wat bieden wij

Heinen Delfts blauw is een bedrijf met ambitie. Er heerst een prettige werksfeer binnen een enthousiast en klein team van collega’s waar collegialiteit op prijs wordt gesteld. Wij bieden een afwisselende baan en een werkomgeving waar dagelijks een beroep wordt gedaan op zowel jouw zelfstandigheid als jouw teamgeest.

Solliciteren

Wil jij hét visitekaartje worden van onze nieuwe Delfts Blauw winkel? Dan kijken wij uit naar jouw sollicitatie! Stuur jouw cv + motivatiebrief naar Lieke Meijer – [email protected]