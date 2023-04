Vacature Directeur voor MBO SGB Bonaire

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

Stichting Scholengemeenschap Bonaire is per 1 augustus 2023 op zoek naar een Directeur voor het MBO (1 fte).

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

De Scholengemeenschap Bonaire (SGB) is onderverdeeld in 4 units (VMBO, MBO, LISEO en SLP) met aan de leiding een Directeur. De Directeur wordt bijgestaan door één of meerdere teamleiders en ondersteund door de stafafdelingen Financiën, HRM, ICT en de Facilitaire Dienst.

Het MBO van SGB verzorgt de mbo-opleidingen op niveau 1 tot en met 4 op Bonaire.

Het opleidingsaanbod bestaat uit opleidingen voor Zorg & Welzijn, Economie & Administratie, Bouw & Techniek, ICT, Media, Horeca, Toerisme en Sport & Veiligheid. We bieden meer dan 30 opleidingen aan ruim 700 studenten (BOL/BBL). Het team bestaat in totaal uit 65 fte (docenten en ondersteunende medewerkers). Het aantal studenten op de opleidingen neemt toe. Ook komend jaar verwachten we een groei

Het MBO heeft de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling in groei en kwaliteit doorgemaakt. Het onderwijs is van voldoende kwaliteit. Dit blijkt al een aantal jaren op rij naar aanleiding van de inspectiebezoeken. Er zijn nauwe contacten met het bedrijfsleven, de lokale overheid, het ministerie van OCW en andere stakeholders op Bonaire gelegd die een stevig fundament vormen ten bate van onderwijsontwikkeling. Het MBO heeft de ambitie om verder te groeien om een toonaangevende school in de regio Caribisch Nederland te worden; een plek waar studenten hun talenten kunnen laten groeien.

Wat ga je doen?

We zoeken een Directeur die met energie, optimisme en daadkracht het MBO op Bonaire verder vormgeeft. De Directeur neemt een sleutelpositie in om succesvol en duurzaam resultaat te borgen. Daarbij weet de Directeur verbindingen te leggen op zowel strategisch als operationeel niveau, heeft hij/zij een duidelijke visie heeft op onderwijs, zorg en technologische ontwikkelingen en ziet kansen om binnen de huidige situatie uit te (blijven) bouwen in uitdagend en aansprekend onderwijs. De Directeur vormt is boegbeeld voor het MBO Bonaire. De Directeur MBO is lid van het MT van de SGB en resulteert direct onder de Voorzitter van het College van Bestuur.

De directeur:

Toont stevig onderwijskundig leiderschap, is nauw betrokken bij het personeel en heeft een geruime kennis van en ervaring met ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en bij onderwijskundige, pedagogische en didactische processen. (zowel op strategisch als op operationeel niveau);

Geeft op een inspirerende wijze leiding aan het Managementteam waarbij er veel ruimte is voor het onderwijskundig leiderschap van de teamleiders;

Heeft de kwaliteit om verder te bouwen aan een MBO-team met ambities en heeft oprechte interesse in het personeel;

Heeft goede kennis van en ervaring met alle processen van het MBO in de brede zin van het woord en is in staat ontwikkelingen op afstand te volgen, te combineren met lokaal maatschappelijke ontwikkelingen zowel op de arbeidsmarkt als in de politiek en weet deze te vertalen naar beleidsplannen en vanuit daar naar concrete werkplannen in een groeiende organisatie;

Heeft kennis en affiniteit van alle aspecten die het directeurschap met zich mee brengen: onderwijs, personeelsbeleid en personeelsontwikkeling, financiën en ondersteunende diensten zoals examenbureau, roostering, faciliteiten, etc.;

Kan strategisch denken en handelen vanuit passie voor beroepsonderwijs, is in staat om binnen spanningsvelden beleid en strategie te ontwikkelen en uit te voeren;

Heeft het vermogen om in een complexe omgeving koersvast te zijn, zonder dogmatisch te zijn, bezit relativeringsvermogen, sensitiviteit, realiteitszin;

Heeft het vermogen op alle niveaus verbindingen te kunnen leggen: binnen het MBO-team, tussen MBO en slp/vmbo/mavo/havo, met de ondersteunende diensten, met bedrijven/instellingen;

Heeft het vermogen om zich goed in te leven in het leven en cultuur op Bonaire, en van daaruit het MBO in de positie brengt om jongeren (en ook volwassenen) meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt;

Is in staat om de positie van het MBO binnen de SGB passend te vertegenwoordigen en bouwt enthousiast mee met het MT van de SGB aan de brede meerjarenstrategie.

Wat vragen wij verder van je?

Je beschikt over HBO+ of academisch werk- en denkniveau;

Je hebt een stevige ervaring als leidinggevende in een complexe en groeiende organisatie, liefst binnen het MBO;

Je hebt aantoonbare affiniteit met en kennis van het (beroeps)onderwijs en bent bekend met de verschillende onderwijsdomeinen.

Wat bieden wij?

Je geeft leiding aan een unit die nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen en kansen op leiderschapsgebied en onderwijsontwikkeling. We bieden een salaris in schaal 14 met een max. van $ 6.774 bruto per maand en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. Er geldt een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Een vaste aanstelling behoort op termijn tot de mogelijkheden.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 19 april 2023 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met K. Apperloo, Voorzitter College van Bestuur van de SGB Tel +599-7157770 of: [email protected].

Let op, i.v.m. de paasvakantie (6 t/m 16 april) kan het langer duren voor je een reactie ontvangt.

Goed om te weten:

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs;

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;

Je ontvangt een device van de SGB;

Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt, er wordt weinig gefietst op het eiland (het is niet onmogelijk).

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland:

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352,- in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.