Onthullend boek over koloniale geschiedenis Bonaire verkrijgbaar vanaf 15 april

KRALENDIJK – Op 15 april zal het boek “Bonaire, een koloniale zoutgeschiedenis” van Bòi Antoin en Cees Luckhardt worden gepubliceerd. Het boek is gebaseerd op jarenlang onderzoek en bevat schokkende nieuwe informatie over de koloniale geschiedenis van Bonaire en Nederland.

Zo blijkt dat niet alleen volwassenen als slaafgemaakten werden vervoerd op slavenschepen, maar ook kinderen en zuigelingen. Bovendien werden slaafgemaakten vanaf de 17e eeuw gestimuleerd om bij elkaar te wonen als “volksplanting” of “slave breeding”.

Het geromantiseerde beeld van de 30 witte slavenhutjes, een belangrijke toeristische attractie op Bonaire, wordt op basis van historische feiten bijgesteld. Zo blijkt dat ze veel later zijn gebouwd dan gedacht en bovendien onmogelijk woningen of huisjes genoemd kunnen worden.

Voor Nederland was Bonaire behalve een straf- en verbanningskolonie ook een belangrijk verversingsstation en zoutleverancier. Honderden slaafgemaakte Afrikanen moesten er in sommige tijden als kettingslaven dwangarbeid verrichten op de natuurlijke zoutpannen. Het boek onthult ook dat er niet één, maar twee opstanden plaatsvonden op Bonaire, in 1765 en ruim dertig jaar voor de grote Tula opstand van 1795.

Nationaal Archief

Het 224 bladzijden tellende boek bevat ruim 30 geciteerde (archief)stukken uit met name het Nationaal Archief en tientallen geraadpleegde boeken. Bòi Antoin, oprichter van het archief FuHiKuBo en initiatiefnemer van de website ArchivoBoneiru, spant zich in om de Bonairiaanse cultuur te bewaren en haar (orale) geschiedenis te ontsluiten. Cees Luckhardt, docent geschiedenis & wereldburgerschap en auteur van historische artikelen voor het Antilliaans Dagblad en de Boneriano/Extra-Bonaire, werkte drie jaar als geschiedenisdocent op het eiland en geeft sindsdien lezingen over Bonaire en haar koloniale geschiedenis.

Met dit boek hopen de auteurs een bijdrage te leveren aan het bewustzijn over de koloniale geschiedenis van Bonaire en Nederland. Het boek is vanaf 15 april verkrijgbaar.

Lezing Nationaal Archief Den Haag

Op zaterdag 15 april om 13:00 uur organiseert de Dutch Caribbean Book Club samen met het Nationaal Archief een lezing over het boek.

Cees Luckhardt zal tijdens deze bijeenkomst spreken over zijn onderzoek, waarbij hij onder andere de archieven van het Nationaal Archief en andere (mondelinge) bronnen heeft geraadpleegd. Hij zal ook ingaan op de historische feiten van de witte slavenhutjes. Frida Winklaar Domacassé zal een gedicht voordragen over het thema van dit boek. Na zijn lezing zal Luckhardt het eerste exemplaar van het boek aanbieden aan mevrouw Alexandra van Huffelen, Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering.