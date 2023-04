Nieuw vaccin tegen dengue moet symptomen aanzienlijk verminderen

KRALENDIJK – Reizigers kunnen zich nu beschermen tegen dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, dankzij een nieuw vaccin. Dit meldt RTL Nieuws

Dengue wordt verspreid door muggen en kan zonder behandeling tot ernstige ziekte of zelfs de dood leiden, vergelijkbaar met malaria. Het vaccin, genaamd Qdenga Dengue Tetravalent Vaccin, werd kortgeleden goedgekeurd door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) en biedt volgens Takeda, de producent van het vaccin, in de meeste gevallen bescherming tegen dengue-symptomen en ziekenhuisopnames.

Het vaccin is bedoeld om de ziekmakende klachten van dengue in tachtig procent van de gevallen te voorkomen en daarnaast negentig procent van de ziekenhuisopnames te voorkomen.

Hoewel het vaccin geen honderd procent bescherming biedt tegen de ziekte, is het nog steeds een belangrijke stap vooruit. De bescherming neemt wel af na verloop van tijd. Medisch directeur van Takeda, Marc Broeren, legt uit: “We hebben gezien dat de bescherming na drie jaar wat afzwakt, met nog steeds 60% bescherming tegen de symptomen en 80% tegen ziekenhuisopname.”

Het vaccin is momenteel verkrijgbaar bij groothandels en kan worden besteld via aanbieders van reisvaccinaties. Het kost ongeveer honderd euro per dosis en twee doses zijn nodig voor een optimale bescherming, met een periode van drie maanden tussen de prikken.

Richtlijnen

Hoogleraar Tropische Geneeskunde van het Amsterdam UMC, Martin Grobusch, legt uit dat de Nederlandse richtlijnen voor het vaccin nog in de maak zijn. Het vaccin wordt aanbevolen voor mensen vanaf 4 jaar oud, en ook voor mensen die eerder een dengue-infectie hebben doorgemaakt, maar niet eerder dan een jaar na de doorgemaakte infectie.

Mensen die voor langere tijd naar een tropisch of subtropisch gebied gaan, wordt ook geadviseerd het vaccin te nemen. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, en mensen met allergische reacties op vaccinaties of ernstige afweerstoornissen worden afgeraden om het vaccin te nemen.Het vaccin kan bijwerkingen veroorzaken zoals pijn rond de prikplek, hoofdpijn, ziek of zwak voelen en infecties van de neus of keel.

Of het vaccin op Bonaire beschikbaar komt, is nog niet duidelijk.