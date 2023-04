Bonaire Lions Club viert 61-jarig bestaan met nieuwe leden en uitreiking van award

KRALENDIJK – Op 31 maart 2023 vond bij Captain Don’s Habitat een viering plaats ter ere van het 61-jarig bestaan van de Bonaire Lions Club. Tijdens deze avond werden er twee nieuwe leden geïnstalleerd en werd de Persona di Aña voor 2022 bekendgemaakt.

De avond begon met de uitreiking van een Chevron aan Lion Carmen Beck voor haar 25-jarig lidmaatschap van de Bonaire Lions Club. Vervolgens werd Nihaila Abdul-Bernardina geïnstalleerd als nieuw actief lid van de club door President Lion Blancaflor Nicolaas-Bakhuis.

Het hoogtepunt van de avond was de bekendmaking van de Persona di Aña voor 2022. Dit werd muzikant Franklin Benigno Scherptong, beter bekend als Kin. Scherptong heeft zich ingezet voor het behoud van de muziek- en cultuurtradities van het eiland. Hij heeft een boek geschreven over muzieklessen in het Papiaments en heeft diverse commissies geleid om de cultuur van Bonaire te behouden. Daarnaast heeft hij jongeren en ouderen geholpen bij het leren van muziekinstrumenten.

De Bonaire Lions Club is een organisatie die zich inzet voor de gemeenschap van Bonaire.