Wederom grote drugsvangst door Nederlands marineschip op Caribische Zee

KRALENDIJK – Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Holland heeft tussen 10 en 13 maart vier drugstransporten in de Caribische Zee onderschept. Daarbij is ruim 2,2 ton cocaïne in beslag genomen. Daarmee staat de teller op dertien ton onderschepte drugs door de Zr.Ms. Holland.

De zogenoemde go-fasts werden ontdekt door het maritieme patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied. Na de melding over de go-fasts stuurde Zr.Ms. Holland de aan boord aanwezige helikopter van de Amerikaanse kustwacht en twee snelle onderscheppingsboten erop af. Twee van de vier go-fasts gaven zich direct over, de andere twee pas na het lossen van enkele waarschuwingsschoten.

De in totaal tien verdachten en de drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse Kustwacht. De verdachte smokkelaars worden vervolgd in de Verenigde Staten en de drugs zijn vernietigd.

Zr.Ms. Holland is sinds oktober 2022 als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio en werkt afwisselend samen met de Kustwacht Caribisch Gebied en de Amerikaanse Kustwacht. Inmiddels staat er 13.000 kilo onderschepte drugs op naam van Zr.Ms. Holland.