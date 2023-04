Studiebeurs van Bonaire Tourism Scholarship Program nu open voor aanmeldingen

KRALENDIJK – Het Bonaire Tourism Scholarship Program is weer open voor aanmeldingen. Het initiatief, gelanceerd door de Tourism Corporation Bonaire (TCB) in samenwerking met Guardian Group Fatum (GGF), biedt Bonairiaanse studenten en professionals de kans om hun vaardigheden te ontwikkelen en hun professionele doelen te bereiken op het gebied van Hospitality en Tourism Management.

Het programma, dat als doel heeft om het menselijk kapitaal te investeren en een nieuwe generatie van toerisme professionals te inspireren, biedt individuele professionele ontwikkelingscursussen en voltijdse academische cursussen voor Associate (MBO), Bachelor en Master opleidingen. In 2022 kwamen er in totaal 59 aanvragen binnen en kregen 19 aanvragers een beurs toegekend.

De aanvraagperiode voor een beurs is nu geopend en sluit op 9 juni 2023. De beurzen variëren tussen $200 en $3,000 per academisch jaar, afhankelijk van het type programma dat is gekozen. Deelnemers ontvangen dit aan het begin van hun studie en beurzen worden alleen toegekend voor collegegeld.

Het Bonaire Tourism Scholarship Program is een effectief middel om gekwalificeerde locals te werven en het behoud van en de professionele groei in de toeristische sector van Bonaire te stimuleren. TCB zal in samenwerking met GGF individuele beurzen toekennen aan minimaal 10 deelnemers per academisch jaar.

Wil je meer informatie of je aanmelden? Ga dan naar www.bonairescholarship.com of neem contact op met [email protected].