‘Nieuwe BSN maakt studeren in Nederland makkelijker’

DEN HAAG – Na ruim vijf jaar praten, op politiek niveau is de kogel eindelijk door de kerk: Caribische studenten kunnen voor vertrek al een Burgerservicenummer aanvragen.

Tot nu toe is dat niet mogelijk en kun je dat proces pas starten als je in Nederland bent en heb je een BSN op zijn vroegst een half jaar later. Terwijl je zonder zo’n nummer niet mee kan draaien in de maatschappij.

Het Burgerservicenummer, ook wel het BSN genoemd, is een eigen persoonsnummer dat je nodig hebt voor contact met de overheid van Nederland. Ook voor zorg, belasting, bankrekening openen en studiefinancieringsaanvraag heb je dit nummer nodig.

Gelijke kansen

Een van de politieke partijen die pleitte voor de mogelijkheid om veel eerder een BSN aan te kunnen vragen was D66. Die partij heeft een speciaal Caribisch Netwerk.

Voorzitter Dylan Romeo woont in Nederland en heeft een Curaçaose moeder, waardoor hij van kleins af aan een sterke connectie voelt met de Cariben. Graag wil hij gelijke kansen aan beide kanten van de oceaan.

Dat toekomstige studenten voor hun vertrek hun BSN kunnen aanvragen is fantastisch nieuws, volgens Romeo. Eerder was het veel moeilijker om volledig te kunnen meedraaien in de maatschappij. “Om te kunnen studeren in Nederland liepen de studenten tegen heel veel hindernissen aan.”

Schulden

Van het zoeken naar een woning, tot zorgtoeslag aanvragen, een bankrekening openen en een studielening aanvragen. Voor al deze praktische zaken die je nodig om te kunnen studeren en leven, heb je een BSN nodig. “Het gevolg van geen bankrekening en studielening hebben, is dat studenten veel sneller in de schulden komen, doordat ze op een andere manier aan een lening moeten komen.”

Ook met het zoeken van een kamer verwacht Romeo dat het makkelijker gaat worden. “Voorheen sliepen studenten voordat ze hun BSN hadden bij familie of vrienden die al in Nederland woonden, om te zorgen dat ze een verblijfplaats hadden. Nu kunnen ze veel makkelijker en sneller op zoek naar hun eigen plek.”

Of het nieuwe systeem de bekende dropouts, uitval van de Caribische student in Nederland zal verlagen, is nog de vraag. “Ik hoop van wel. Ik sprak met veel studenten en die gaven aan dat ze door het regelen en de moeilijkheid om dingen aan te vragen, ze hun studie niet meer zagen zitten. Doordat studenten hun BSN nu eerder kunnen regelen, verwacht ik dat studenten zich weer op hun studie kunnen focussen en niet op alle randzaken die erbij komen kijken. Het zal het studeren in Nederland makkelijker maken.”