Meer bescherming nodig voor papegaaivissen

KRALENDIJK – Papegaaivissen zijn van vitaal belang voor het behoud van gezonde koraalriffen. Helaas worden ze in het Caribisch gebied bedreigd door overbevissing, klimaatverandering, vervuiling en ziektes zoals Stoney Coral Tissue Loss Disease.

Studies tonen aan dat riffen gezonder zijn en een hoger herstelvermogen hebben op locaties waar papegaaivissen worden beschermd. Op Aruba en Bonaire zijn er lokale regels en voorschriften om alle papegaaivissen te beschermen.

Het Koninkrijk der Nederlanden, samen met de Republiek Frankrijk, heeft een voorstel ingediend om alle papegaaivissen op te nemen in bijlage III van het Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) Protocol.

Als dit voorstel wordt goedgekeurd tijdens de volgende Conference of parties for the Cartagena Convention (COPS) later dit jaar op Aruba, zal dit een belangrijke stap zijn in de richting van het behoud van deze belangrijke koraalrifverzorgers in de bredere Caribische regio.