Ziekenhuis Bonaire opent nieuwe vleugel voor afdeling psychiatrie

KRALENDIJK – Afgelopen donderdag is in het ziekenhuis op Bonaire, Fundashon Mariadal, een nieuwe vleugel geopend. In de nieuwe vleugel, binnen het ziekenhuis bekend als ‘vleugel K’, is de polikliniek van Mental Health Caribbean (MHC) gevestigd. Bij de verbouwing is de afdeling psychiatrie uitgebreid met een ruimte voor het volwassenbehandelteam van MHC.

De nieuwe vleugel heeft een eigen ingang om de hoek van de hoofdingang, tegenover de Del Mar winkel. Met deze verhuizing hopen de instellingen samen een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de ziekenhuispsychiatrie in Caribisch Nederland “Door samen onder één dak te zitten kunnen we onze samenwerking verder intensiveren en is hopelijk de drempel om hulp te vragen lager. We weten namelijk dat mensen het nog steeds lastig vinden om bij psychische problemen hulp te vragen”, aldus MHC directeur Erik Jansen.

Begin dit jaar heeft MHC ook een nieuw hoofdkantoor geopend op de Kaya Pedro P. Silié 14. In dit kantoor zijn management, beleid en stafmedewerkers gehuisvest.