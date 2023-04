Stichting Lezen en Schrijven organiseert Summerschool tijdens de paasvakantie

KRALENDIJK – Stichting Lezen en Schrijven Bonaire organiseert tijdens de paasvakantie weer een Summerschool voor leerlingen van groep 8 van de basisschool. Tijdens de Summerschool staat de Nederlandse taal centraal. Het thema dit jaar is gezond eten.

’s Ochtends wordt er geoefend met de Nederlandse taal. De nadruk zal hierbij liggen op het spreken en lezen. Na de lunch is er tijd voor ontspanning. Het programma krijgt dan een vervolg op het strand waar zal worden gesport. Ook zullen daar teambuildingopdrachten worden gedaan. Daarnaast zal er tijdens de Summerschool gepraat worden over voedsel en gezondheid.

De Summerschool begint op maandag 10 april en duurt tot vrijdag 14 april en is dagelijks van 8.00 tot 17.00 uur. De lessen vinden plaats in de lokalen van het MBO aan de Kaya Korona. Deelname kost $10 per week. Hiervoor krijgen de kinderen ook ontbijt, lunch en een T-shirt.

Voor informatie of aanmelding kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook kun je meer informatie krijgen bij de leerkracht op school of bij de Mediabus.