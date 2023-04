MPB bevestigt: Onderhandelingen met UPB over voortzetting huidige bestuurscoalitie

KRALENDIJK- In een op zondagavond uitgestuurd persbericht bevestigt de Movementu di Pueblo Bonariano (MPB) dat zij op het moment inzet op een voortzetting van de huidige coalitie met de Union Patriotiko Boneriano (UPB).

De blauwe partij zegt tot deze beslissing te zijn gekomen, door wat zij omschrijft als een ‘arrogante opstelling’ door de Democratische Partij, die de grote winnaar is geworden van de verkiezingen. De partij ontkent overigens dat vooraf afspraken zijn gemaakt met de groene partij.

“Na de evaluatie van de vergaderingen met de DP en met de UPB, zijn alle kandidaten op de kandidatenlijst van de partij tot de conclusie gekomen, dat wij door zullen gaan met onderhandelen met de UPB, als gelijkwaardige partner, om te trachten tot een coalitieakkoord te komen”, aldus MPB partijleider Hennyson Thielman.

Niet serieus

Van de DP wordt vernomen dat vanaf het begin het gevoel is geweest dat noch de UPB, noch de MPB serieus bereid waren serieus te onderhandelen over de vorming van een nieuwe bestuurscoaltie. “Er is steeds gesteggeld over allerlei praktische zaken om met elkaar in gesprek te gaan. Maar het is nooit inhoudelijk geworden. Ik kan niet ander dan concluderen dat noch bij de UPB, noch bij de MPB de wil bestaat om serieus met de DP te spreken over de vorming van een coalitie” zegt PDB leider Clark Abraham a in gesprek met Bonaire.nu.

De opstelling van de kant van de MPB wordt nu toegeschreven aan wat zij omschrijft als een ‘arrogante opstelling’ van de rode partij.