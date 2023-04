Mogelijk lokale buien op Bonaire en andere eilanden deze week

KRALENDIJK – Een wisselvallig weerpatroon wordt verwacht deze week op de ABC-eilanden. Hoewel het droog blijft tot en met woensdag, is er donderdag en vrijdag mogelijk een paar lokale buien als gevolg van een storing die ten noorden van het Caribisch gebied zou kunnen ontwikkelen.

De weersvoorspelling is echter nog onzeker en kan in de komende dagen nog veranderen. De lucht zal over het algemeen de komende dagen gedeeltelijk zonnig zijn, maar op de laatste twee dagen van de voorspelling kan het gedeeltelijk tot overwegend bewolkt zijn.

De wind zal de komende dagen geleidelijk afnemen, maar blijft matig met hogere windstoten en komt woensdag en donderdag uit een meer noordoostelijke richting. Er worden geen significante veranderingen verwacht in de temperaturen.

Voor de meest recente weersvoorspelling, raden we aan om de Facebook-pagina van het Caribbean Weather Center in de gaten te houden.