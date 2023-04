Minister Dijkgraaf arriveert op Saba voor werkbezoek Bovenwinden

THE BOTTOM- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Robbert Dijkgraaf is op zondagmiddag aangekomen op Saba aan het begin van een werkbezoek aan de Bovenwinden.

Op het vliegveld van Saba werd de minister en zijn delegatie welkom geheten door gezaghebber Jonathan Johnson.

Het werkbezoek begint op maandagochtend met een gesprek met het bestuurscollege, gevolgd door een gesprek met de eilandsraad. Daarna bezoekt de minister met zijn delegatie de Saba Comprehensive School (SCS) en luncht hij met jonge Sabanen die zijn teruggekeerd naar het eiland, na afronding van hun studie in de Verenigde Staten en Nederland.

Sint Eustatius en Sint Maarten

In de middag brengt de minister een bezoek aan het Saba Heritage Centre alvorens via Sint Maarten naar Sint Eustatius te vertrekken. Later in de week brengt Dijkgraaf ook nog een bezoek aan Sint Maarten.