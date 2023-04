MBO Bonaire houdt open dag met mogelijkheid tot inschrijving

KRALENDIJK- Na een aantal jaren onderbreking heeft op de Scholengemeenschap Bonaire weer een echte open dag plaatsgevonden op de MBO-afdeling.

Bezoekers konden niet alleen meer informatie krijgen over de verschillende opleidingsvarianten, maar konden zich ook gelijk inschrijven. Volgens directeur van MBO Bonaire, Lisette de Keijzer, is het belangrijk dat geïnteresseerden de school bezoeken. “Natuurlijk is er ook online de nodige informatie te vinden, maar in een persoonlijk gesprek kunnen we zoveel meer informatie geven over varianten en de niveaus die bij MBO Bonaire te volgen zijn.

Hoewel de dag goed verliep, viel de opkomst wel wat tegen. “Er hebben zich meer mensen aangemeld dan er daadwerkelijk zijn langsgekomen. Dat is jammer, want het is een gemiste kans”, meent De Keijzer, die benadrukt dat studenten ook na open dag welkom zijn voor informatie of inschrijving. MBO Bonaire zal zelf ook proactief contact opnemen met potentiële studenten die eerder interesse hebben getoond in een opleiding op MBO-niveau.