Nederlands Forensisch Instituut: gevonden schedel behoort toe aan vermiste man

KRALENDIJK- Een recent gevonden schedel op Bonaire, blijkt toe te behoren aan Ludwig Cicilia, de mand die sinds 11 januari vermist werd.

Dit zegt het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), na resultaten te hebben ontvangen van een onderzoek dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitvoerde op de gevonden botten.

KPCN zegt ook nog enkele details van het onderzoek uit te werken en in een later stadium meer informatie te zullen verstrekken over de zaak.

Ludwig stond bekend onder de naam ‘Speke’. Hij werd woensdagavond 11 januari voor het laatst gezien in de buurt van Rincon.