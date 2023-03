Vacature Administratief Medewerk(st)er Bonaire

Wil jij: Een veelzijdige administratieve baan in een snelgroeiend bedrijf met veel vrijheid en verantwoordelijkheid? Lees dan snel verder!



Bij Roosdom Tijhuis Bonaire zijn wij op zoek naar een: Administratief Medewerk(st)er voor 40 uur per week (fulltime).



Een aanpakker, een communicatief sterke en snelle schakelaar, dat ben jij ten voeten uit. Daarnaast vind je het leuk om het aanspreekpunt voor alle collega’s te zijn en gedij je in een dynamische omgeving. Een administratieve en representatieve duizendpoot eigenlijk, dat is wie wij zoeken. Een perfecte uitdaging als je er klaar voor bent de spil te worden van ons bedrijf.

De vacature Administratief Medewerk(st)er bij Roosdom Tijhuis Bonaire daagt je uit om:

Grip te houden op zowel de voorbereidende als uitvoerende werkzaamheden die bij onze administratie horen. Door vooruit te denken en je kennis in te zetten draai jij dagelijks samen met je directe collega’s de afdeling. Als je ziet dat werk of processen efficiënter kunnen neem je initiatief om dat te realiseren. Jij bent een teamplayer die stevig in zijn of haar schoenen staat. Enkele van jouw verantwoordelijkheden zijn:

mailbox- en agendabeheer.

debiteurenbeheer.

crediteurenadministratie.

samenwerken met en ondersteuning bieden aan je administratieve collega’s in de breedste zin van het woord.

het aanspreekpunt zijn voor al je collega’s.

Roosdom Tijhuis Bonaire: jouw nieuwe werkgever?

Roosdom Tijhuis Bonaire is actief in verschillende sectoren binnen de bouw. Onze focus ligt met name op woningbouw. Zo ontwikkelen en bouwen wij vrijstaande villa’s en seriematige woningen en alles wat daar tussenin zit. Daarnaast realiseren wij ook grotere projecten zoals hotels en resorts.

Wat dit alles zo opmerkelijk maakt? Roosdom Tijhuis Bonaire heeft alles in eigen hand. Projecten bouwen we op eigen grondposities. We zijn expert in gebieds- en opstalontwikkeling. Van begin tot eind; het ontwerp, de aanleg van de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte pakken we volledig op.

Deze vacature Administratief Medewerk(st)er bij Roosdom Tijhuis Bonaire biedt (o.a.):

een bruto maandsalaris passend bij je ervaring en opleiding.

een laptop van de zaak.

korting op een abonnement bij een van de mooiste sportscholen van Bonaire.

een fijne werksfeer dankzij korte lijnen en een platte organisatie.

evt. doorgroeimogelijkheden.

Roosdom Tijhuis Bonaire: jouw nieuwe werkplek?

Je komt te werken op het hoofdkantoor van Roosdom Tijhuis Bonaire. Hier tref je naast je direct collega’s van de Administratie, maar ook HR, onze Werkvoorbereiders en Uitvoerders, Team Verkoop & Ontwikkeling, Projectleiding en Directie. De sfeer op kantoor is laagdrempelig en collegiaal. Hoogtepunten en successen worden regelmatig gevierd. Geen dag is er hetzelfde eigenlijk!

De ideale Administratief Medewerk(st)er voor deze vacature bij Roosdom Tijhuis Bonaire brengt mee:

minimaal een mbo-4-diploma.

enkele jaren werkervaring in een administratieve functie.

ervaring met boekhoudprogramma Quickbooks.

kunnen werken met MS Office-pakket.

uitstekende planvaardigheden.

uitmuntende communicatie skills.

snel kunnen schakelen tussen diverse werkzaamheden.

beheersing van het Spaans en/of Papiaments is een pré.

Solliciteren op deze vacature bij Roosdom Tijhuis op Bonaire

Herken jij jezelf in de rol van Administratief Medewerk(st)er bij Roosdom Tijhuis Bonaire? Solliciteer dan nu op de vacature via [email protected]